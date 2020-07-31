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Ракурс
Напад на торговельний центр у Берліні. Фото: Фокус

Напад на торговельний центр відбувся у Берліні, багато постраждалих — фото і відео інциденту

31 лип 2020, 18:00
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Напад на торговельний центр Karstadt у Берліні відбувся сьогодні, 31 липня. Четверо невідомих чоловіків зайшли до приміщення магазину і розпорошили велику кількість сльозогінного газу.

Після цього зловмисники спробували пограбувати відділення банку, яке розміщується у приміщенні торговельного центру, повідомляє у Twitter прес-служба берлінської поліції.

Напад на торговельний центр у Берліні. Фото: bz-berlin.de

Поки що достовірно невідомо, вдалося чи ні зловмисникам пограбувати банк або інкасаторів.

Усіх відвідувачів торговельного центру поліцейські вивели з будівлі. Правоохоронці підозрюють, що зловмисники можуть перебувати всередині торговельного центру.

Напад на торговельний центр у Берліні. Фото: bz-berlin.de

Рух у кварталі перекрито. Керівництво берлінського метрополітену повідомило в Twitter, що поїзди не зупиняються на станції «Германнплатц», яка розташована поруч із торговим центром.


За попередніми даними, одинадцять осіб постраждали від розпорошення газу. Четверо постраждалих госпіталізовані.

Як раніше писав «Ракурс», у Миколаєві біля відділення банку на проспекті Миру троє грабіжників у масках, погрожуючи зброєю, відібрали у потерпілого сумку майже з 2 млн грн. Потерпілий перед цим вийшов із банку.

Джерело: Ракурс


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