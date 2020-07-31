Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 1 серпня очікується дощова лише в північних областях. Опади прогнозують у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях.

На решті території держави хмарність з проясненнями. Вночі буде прохолодно — температура повітря від 12° до 19° тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть 21−28° вище нуля. Вітер обіцяють північно-західний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 1 серпня прогнозується дощова лише в денну пору доби, вночі опадів не обіцяють. Вночі повітря прогріється до 12−14° тепла, а вдень — 22−24° вище нуля.

Погода в Харкові найближчої доби повинна бути малохмарна, без істотних опадів. Температурні показники будуть наступними — вночі 13−15° тепла, вдень 23−25° вище нуля.

Погодні в Одесі завтра будуть сприятливими для відпочинку — очікується сонце та мінлива хмарність. Температура повітря вночі очікується 13−15° тепла, а вдень — 24−26° вище нуля.

Погода у Львові у суботу буде малохмарна, а температура повітря вночі 12−14° тепла, а вдень — 23−25° вище нуля.

Погода в Карпатах 1 серпня буде сонячна та малохмарна. Стовпчики термометрів в темну пору доби покажуть 12−14° тепла, а вдень 23−28° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 1 серпня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, 31 липня погода буде дощовою у південних та східних регіонах, а також у Чернівецькій області. Крім того, на півдні України прогнозували грози та шквали 15−20 м/с.