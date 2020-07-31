Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 1 августа ожидается дождливая, лишь в северных областях. Осадки прогнозируют в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях.

На остальной территории государства облачность с прояснениями. Ночью будет прохладно — температура воздуха от 12° до 19° тепла. Днем столбики термометров покажут 21−28° выше нуля. Ветер обещают северо-западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 1 августа прогнозируется дождливая лишь в дневное время суток, ночью осадков не обещают. Ночью воздух прогреется до 12−14° тепла, а днем — 22−24° выше нуля.

Погода в Харькове в ближайшие сутки должна быть малооблачная, без существенных осадков. Температурные показатели будут следующими — ночью 13−15° тепла, днем 23−25° выше нуля.

Погодные в Одессе завтра будут благоприятными для отдыха — ожидается солнце и переменная облачность. Температура воздуха ночью ожидается 13−15° тепла, а днем — 24−26° выше нуля.

Погода во Львове в субботу будет малооблачная, а температура воздуха ночью 12−14° тепла, а днем — 23−25° выше нуля.

Погода в Карпатах 1 августа будет солнечная и малооблачная. Столбики термометров в темное время суток покажут 12−14° тепла, а днем 23−28° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 1 августа прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, 31 июля погода будет дождливой в южных и восточных регионах, а также Черновицкой области. Кроме того, на юге Украины прогнозировали грозы и шквалы 15−20 м/сек.