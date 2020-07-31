Приватбанк. Фото: Politeka

https://racurs.ua/ua/n141888-kolomoyskyy-nezakonno-vidmyvav-groshi-cherez-pryvatbank-rozsliduvannya.html

Ракурс

Схему, завдяки якій колишній власник «ПриватБанку» і його партнери виводили гроші з банку, розсекретила американська компанія з корпоративних розслідувань Kroll.

Повідомляється, що олігарх Ігор Коломойський разом із бізнесменами Ігорем і Григорієм Суркісами вивели кошти з «ПриватБанку» під час його націоналізації. Про це стало відомо зі звіту компанії, повідомляє Chicago Morning Star.

Згідно з опублікованою інформацією, низка компаній, пов’язаних із «ПриватБанком», отримали великі суми коштів від його відділення на Кіпрі упродовж 2008−2010 років. Загальна сума позик склала 361 млн дол.

Засоби перенаправлялися на депозитні рахунки шести фіктивних компаній. Усі вони були зареєстровані в один день і за однією адресою. Усі з них перебувають під юрисдикцією Британських Віргінських островів.

Використовуючи цю схему, колишні власники «ПриватБанку» вивели понад 150 млн дол. з банку. У звіті також зазначається, що всі шість депозитних рахунків можуть належати братам Суркісам.

Українські олігархи Григорій і Ігор Суркіси є головними діловими партнерами Ігоря Коломойського. Брати Суркіси заперечують свій зв’язок із колишніми власниками «ПриватБанку».

Незалежне розслідування показало, що «ПриватБанк» був частиною шахрайської схеми упродовж десяти років, внаслідок чого, банк втратив не менше 5,5 млрд дол.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «ПриватБанк» програв у суді ще одній фірмі олігарха Ігоря Коломойського. Товариство з обмеженою відповідальністю «Арлан», власниками якого є Коломойський і його діловий партнер Геннадій Боголюбов, виграло судовий позов.