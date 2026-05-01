Коломойському повідомили нову підозру щодо грошей «ПриватБанку»

Ігор Коломойський

https://racurs.ua/ua/n213568-kolomoyskomu-povidomyly-novu-pidozru-schodo-groshey-pryvatbanku.html

Ракурс

СБУ та Офіс генпрокурора оголосили нову підозру колишньому бенефіціарному власнику «ПриватБанку» Ігорю Коломойському.

Йдеться про махінації з коштами «ПриватБанку» на сотні мільйонів гривень. Про це сьогодні, 1 травня, повідомило видання «Суспільне» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Також про «викрили відомого бізнесмена» повідомив сьогодні прес-центр СБУ, не розкриваючи особу. У спецслужбі зазначають, що фігурант та пов’язані з ним особи у 2014 році «незаконно заволоділи понад 100 млн грн, що належали підконтрольній їм фінансовій установі».

Як встановило розслідування:

фінансова схема полягала у тому, щоб виводити кредитні ресурси, а їхній подальший рух маскувати під законні фінансові операції;

підконтрольні підприємства отримували в банку кредити без належного забезпечення та без реальної господарської мети. Надалі ці активи проходили через низку юридичних і фізичних осіб, що створювало видимість звичайного фінансового обігу;

частина цих активів зрештою опинилася на особистих рахунках організаторів схеми під виглядом виконання договорів. Зокрема, у грудні 2014 року на особистий рахунок підозрюваного було перераховано сотні мільйонів гривень від підприємства, яке перебувало під його контролем.

На цей час встановлено, що внаслідок таких дій банку завдано збитків на суму понад 100 млн грн. Розмір завданих збитків уточнюється в ході досудового розслідування, — розповіли у СБУ. — За попередніми даними, джерелом цієї суми були кредитні ресурси банку, які через ланцюг підконтрольних компаній використовувалися у схемі так званого «перекредитування».

За даними слідства, до реалізації схеми могли бути залучені службові особи банку, керівники підконтрольних підприємств, а також інші юридичні та фізичні особи, які забезпечували транзит активів і документальне оформлення операцій.

Слідчі Служби безпеки України та прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили колишньому бенефіціарному власнику банку України про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу (в редакції Закону від 15.04.2008 року) — шахрайське заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинене у складі організованої групи.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.

Досудове розслідування триває.

Джерело: «Суспільне», СБУ