Приватбанк. Фото: Politeka

https://racurs.ua/n141888-kolomoyskiy-nezakonno-otmyval-dengi-cherez-privatbank-rassledovanie.html

Ракурс

Дело «ПриватБанка» расследуют уже несколько лет, но до сих пор появляются новые сведения о деятельности этого учреждения. Схему, благодаря которой бывший владелец «ПриватБанка» и его партнеры выводили деньги из банка, рассекретила американская компания по корпоративным расследованиям Kroll.

Сообщается, что олигарх Игорь Коломойский вместе с бизнесменами Игорем и Григорием Суркисами вывели средства из «ПриватБанка» во время его национализации. Об этом стало известно из отчета компании, сообщает Chicago Morning Star.

Согласно опубликованной информации, ряд компаний, связанных с «ПриватБанком», получили крупные суммы средств от его отделения на Кипре в течение 2008−2010 годов. Общая сумма займов составила 361 млн долл.

Средства перенаправлялись на депозитные счета шести фиктивных компаний. Все они были зарегистрированы в один день и по одному адресу. Все из них находятся под юрисдикцией Британских Виргинских островов.

Используя эту схему, бывшие владельцы «ПриватБанка» вывели более 150 млн долл. из банка. В отчете также отмечается, что все шесть депозитных счетов могут принадлежать братьям Суркисам.

Украинские олигархи Григорий и Игорь Суркисы являются главными деловыми партнерами Игоря Коломойского. Братья Суркисы, в свою очередь, отрицают свою связь с бывшими владельцами «ПриватБанка».

Независимое расследование показало, что «ПриватБанк» был частью мошеннической схемы в течение десяти лет, в результате чего банк потерял не менее 5,5 млрд долл.

Напомним, ранее мы сообщали, что «ПриватБанк» проиграл в суде еще одной фирме олигарха Игоря Коломойского. Общество с ограниченной ответственностью «Арлан», владельцами которого являются Коломойский и его деловой партнер Геннадий Боголюбов, выиграло судебный иск.