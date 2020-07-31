Нападение на торговый центр в Берлине. Фото: Фокус

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Ракурс

Нападение на торговый центр Karstadt в Берлине произошло сегодня, 31 июля. Четверо неизвестных мужчин зашли в помещение магазина и распылили большое количество слезоточивого газа.

После этого злоумышленники попытались ограбить отделение банка, которое находится в помещении торгового центра, сообщает в Twitter пресс-служба берлинской полиции.

Пока достоверно неизвестно, удалось или нет злоумышленникам ограбить банк или инкассаторов.

Всех посетителей торгового центра полицейские вывели из здания. Правоохранители подозревают, что злоумышленники могут находиться внутри торгового центра.

Движение в квартале перекрыто. Руководство берлинского метрополитена сообщило в Twitter, что поезда не останавливаются на станции «Германнплатц», которая находится рядом с торговым центром.

По предварительным данным, одиннадцать человек пострадали от распыления газа. Четверо пострадавших госпитализированы.

Как ранее писал «Ракурс», в Николаеве возле отделения банка на проспекте Мира трое грабителей в масках, угрожая оружием, отобрали у пострадавшего сумку с почти 2 млн грн. Пострадавший перед этим вышел из банка.