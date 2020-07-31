Украина попросит Беларусь выдать 28 задержанных боевиков «Вагнера». Фото: zik.ua

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Боевикам из частной военной компании Вагнера" объявили подозрение в участии в террористической организации.

Офис генпрокурора подозревает 28 наемников, среди которых девять украинцев, в совершении преступления по ст. 258−3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Киев будет требовать экстрадиции этих лиц, чтобы привлечь их к уголовной ответственности за преступления, совершенные во время войны на Донбассе. Об этом 31 июля сообщили в ОГ.

Офис генерального прокурора на основании Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах 1993 года обратился в генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о временном аресте лиц, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами этого государства, — отметили в ведомстве.

У Венедиктовой отметили, что сейчас идет подготовка документов, необходимых для направления запросов об экстрадиции указанных лиц.

Напомним, 29 июля в Беларуси силовики задержали 33 боевиков частной военной компании «Вагнера», известной своим участием в ряде конфликтов, которые ведет Россия, в том числе и на востоке Украины. Российские боевики якобы планировали дестабилизировать ситуацию перед президентскими выборами в Беларуси, которые должны состояться 9 августа.

СБУ обратилась в Офис генпрокурора и Министерство иностранных дел для того, чтобы начать процесс экстрадиции боевиков «Вагнера». Украина может судить своих граждан за участие в боевых действиях на Донбассе и за другие военные преступления на территории страны, однако «наемничество» в Украине фактически не преследуется.