Представники Apple, Facebook, Google та Amazon свідчили в Конгресі США. Фото: ms

https://racurs.ua/ua/n141893-amazon-google-facebook-ta-apple-proty-kongresu-ssha-staly-vidomi-podrobyci-sluhan.html

Ракурс

Компанії Google, Facebook, Amazon та Apple свідчили у засіданні Конгресу США з антимонопольної справи.

Лідери найбільших у світі технологічних гігантів вперше одночасно предстали перед американським Конгресом. Понад п’ять годин відповідали на питання республіканців та демократів представники вищевказаних компаній. Слухання проходили в рамках розслідування щодо використання неконкурентних практик з боку провідних й найбільш заможних технологічних велетнів світу. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

У представника «Амазону"Джеффа Безоса запитали, чи використовує компанія дані, які збирає від інших продавців на платформі для своєї вигоди. Підтверджувати або спростовувати цю інформацію він не став і послався на внутрішні правила, які регламентують обмежені можливості використання даних інших незалежних продавців на онлайн-ринку. При цьому Безос не зміг гарантувати те, що ці правила ніколи не порушувалися.

У компанії Google цікавилися про рекламу, надання переваги власним сторінкам і продуктам, та зловживання «владою» в інтернеті. У Конгресі запитали, чи використовував «Гугл» дані веб-трафіку, щоб стежити за конкурентами.

Голова антимонопольного підкомітету Девід Чічілліне заявив, що Google «краде контент» у інших онлайн-сервісів. Представник компанії Сундар Пічаї не зміг надати вичерпну відповідь на це звинувачення.

До Facebook були запитання стосовно скуповування інших програм, зокрема й Instagram у 2012 році, з метою нібито позбутися конкурента на ринку. Цукерберґ натомість зазначив, що на той час не було відомо про те, що «Інстаграм» стане настільки популярним. За його словами, «Фейсбук» витратив величезні кошти на його розкрутку.

У компанії Apple конгресмени цікавилися щодо того, чи не віддає вона перевагу одним розробникам мобільних додатків над іншими. Політики цікавилися причиною видалення з AppStore додатків батьківського контролю після появи власного аналогу під назвою Screen Time. Тім Кук сказав, що причиною були сумніви щодо захисту даних.

Оглядачі зазначають, що представники цих компаній-гігантів усіляко ухилялися від запитань щодо рішень, які перетворили їхні компанії на потужних цифрових велетнів.

Нагадаємо, у лютому у Російській Федерації популярні соціальні мережі Фейсбук та Твіттер оштрафували на 4 млн рублів через небажання власників цих соцмереж переносити до РФ сервери з даними щодо російських користувачів.