Релігійні свята можуть стати державними. Фото: Главком

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Релігійні свята в Україні можуть отримати статус державних.

На Банковій пропонують надати державний статус окремим релігійним святам — Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Гашана, Ханука, Великдень християн західного обряду. Про це 31 липня повідомили в прес-службі Офісу президента.

Як розповів заступника керівника ОП Ігор Жовква, уряду дано доручення розробити спеціальний законопроект, яким роботодавцю рекомендується надавати вихідний день співробітнику, який відзначає одне з цих свят відповідно до належності до тієї чи іншої релігійної конфесії. У Зеленського вважають, що нововведення дадуть змогу забезпечити дотримання традицій святкування.

За словами Жовкви, філософія цього законопроекту допоможе побудувати в Україні «мультиконфесійного толерантного суспільства відкритого типу».

Нагадаємо, у травні президент України Володимир Зеленський заявляв, що мусульманське свято Курбан-байрам отримає статус державного релігійного. Також Зеленський зазначав, що у Києві планується побудувати нову велику мечеть.