Понад 1 тис. нових хворих на COVID-19 в Україні фіксується четверту добу поспіль

Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n141902-ponad-1-tys-novyh-hvoryh-na-covid-19-v-ukrayini-fiksuietsya-chetvertu-dobu-pospil.html

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Коронавірусом в Україні за останню добу заразилися 1 тис. 172 особи. Таким чином, четверту добу поспіль у країні фіксується понад 1 тис. нових хворих.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

Від початку епідемії в Україні підтверджено 71 тис. 56 випадків інфікування коронавірусом.

За останню добу 556 українців вилікувалися від хвороби, а від початку епідемії одужали 39 тис. 308 пацієнтів.

Коронавірус за останню добу забрав життя 16 осіб, а від початку епідемії від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 1 тис. 709 осіб.

Наразі в Україні на COVID-19 хворіють 30 тис. 39 пацієнтів.

Найбільше нових випадків COVID-19 за добу виявили у:

Львівській області — 145 випадків;

Івано-Франківській області — 123 випадки;

Києві — 101 випадок.

Як раніше писав «Ракурс», за попередню добу станом на 31 липня в Україні підтвердили 1 тис. 90 нових випадків зараження коронавірусом.