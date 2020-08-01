Новые правила карантина введены в Украине с 1 августа, что изменилосьhttps://racurs.ua/n141903-novye-pravila-karantina-vvedeny-v-ukraine-s-1-avgusta-chto-izmenilos.htmlРакурс
Новые правила карантина введены в Украине с 1 августа. Постановлением Кабмина № 641 адаптивный карантин продлен до 31 августа. Кроме того, в зависимости от эпидемиологической ситуации регионы Украины поделили на четыре зоны: «красную», «оранжевую», «желтую» и «зеленую».
Для каждой зоны установлены свои карантинные ограничения, сообщает пресс-служба Кабмина.
«Зеленая зона» предусматривает следующие ограничения:
- нахождение в общественных зданиях в масках или респираторах;
- массовые мероприятия можно проводить при обеспечении не более одного человека на 5 кв. м;
- кинотеатры должны быть заполнены не более чем на 50%;
- количество пассажиров в общественном транспорте ограничено количеством сидячих мест.
В «желтой зоне» помимо ограничений «зеленой зоны» запрещается посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.
В «оранжевой зоне» кроме ограничений, предусмотренных для «желтой зоны» запрещается:
- работа хостелов, туристических баз и других объектов размещения, кроме гостиниц;
- работа развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;
- проведение плановых госпитализаций в больницах;
- работа спортзалов, фитнес-центров и учреждений культуры;
- прием новых смен в детские лагеря;
- проводить массовые мероприятия, если не соблюдается требование: один человек на 20 кв. м и не более 100 человек.
«Красная зона» кроме всех ограничений, предусмотренных «оранжевой зоной», запрещает:
- работу общественного транспорта;
- посещение учебных заведений;
- деятельность торгово-развлекательных центров, кафе и ресторанов.
Кроме того, во время карантина запрещается:
- находиться в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без средств индивидуальной защиты;
- находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или его специальный статус;
- самовольно покидать места самоизоляции, обсервации;
- пересекать государственную границу Украины иностранцам и лицам без гражданства, если у них нет полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданного страховой компанией, которая зарегистрирована в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины и покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действует на срок пребывания в Украине;
- пересекать КПВВ на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, а также Крыма иностранцами и лицами без гражданства без полиса страхования.
Как ранее писал «Ракурс», в «красную зону» попали регионы Украины с наихудшей эпидемиологической ситуацией. Разделение Украины на зоны будет проводиться каждую пятницу.