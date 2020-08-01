Новые правила карантина введены в Украине с 1 августа, что изменилось. Фото: Ukranews

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Ракурс

Новые правила карантина введены в Украине с 1 августа. Постановлением Кабмина № 641 адаптивный карантин продлен до 31 августа. Кроме того, в зависимости от эпидемиологической ситуации регионы Украины поделили на четыре зоны: «красную», «оранжевую», «желтую» и «зеленую».

Для каждой зоны установлены свои карантинные ограничения, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Зеленая зона» предусматривает следующие ограничения:

нахождение в общественных зданиях в масках или респираторах;

массовые мероприятия можно проводить при обеспечении не более одного человека на 5 кв. м;

кинотеатры должны быть заполнены не более чем на 50%;

количество пассажиров в общественном транспорте ограничено количеством сидячих мест.

В «желтой зоне» помимо ограничений «зеленой зоны» запрещается посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

В «оранжевой зоне» кроме ограничений, предусмотренных для «желтой зоны» запрещается:

работа хостелов, туристических баз и других объектов размещения, кроме гостиниц;

работа развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;

проведение плановых госпитализаций в больницах;

работа спортзалов, фитнес-центров и учреждений культуры;

прием новых смен в детские лагеря;

проводить массовые мероприятия, если не соблюдается требование: один человек на 20 кв. м и не более 100 человек.

«Красная зона» кроме всех ограничений, предусмотренных «оранжевой зоной», запрещает:

работу общественного транспорта;

посещение учебных заведений;

деятельность торгово-развлекательных центров, кафе и ресторанов.

Кроме того, во время карантина запрещается:

находиться в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без средств индивидуальной защиты;

находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или его специальный статус;

самовольно покидать места самоизоляции, обсервации;

пересекать государственную границу Украины иностранцам и лицам без гражданства, если у них нет полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданного страховой компанией, которая зарегистрирована в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины и покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действует на срок пребывания в Украине;

пересекать КПВВ на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, а также Крыма иностранцами и лицами без гражданства без полиса страхования.

Как ранее писал «Ракурс», в «красную зону» попали регионы Украины с наихудшей эпидемиологической ситуацией. Разделение Украины на зоны будет проводиться каждую пятницу.