Нові правила карантину введені в Україні з 1 серпня, що змінилосяhttps://racurs.ua/ua/n141903-novi-pravyla-karantynu-vvedeni-v-ukrayini-z-1-serpnya-scho-zminylosya.htmlРакурс
Нові правила карантину введені в Україні з 1 серпня. Постановою Кабміну № 641 адаптивний карантин продовжено до 31 серпня. Крім того, у залежності від епідеміологічної ситуації регіони України поділили на чотири зони: «червону», «помаранчеву», «жовту» та «зелену».
Для кожної зони встановлені свої карантинні обмеження, повідомляє прес-служба Кабміну.
«Зелена зона» передбачає наступні обмеження:
- перебування у громадських будівлях у масках або респіраторах;
- масові заходи можна проводити за умови забезпечення не більше однієї особи на 5 кв. м;
- кінотеатри повинні бути заповнені не більше ніж на 50%;
- кількість пасажирів у громадському транспорті обмежена кількістю сидячих місць.
У «жовтій зоні» крім обмежень «зеленої зони» забороняється відвідування установ соцзахисту, у яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають послуги кризово.
У «помаранчевої зоні» крім обмежень, передбачених для «жовтої зони», забороняється:
- робота хостелів, туристичних баз та інших об'єктів розміщення, крім готелів;
- робота розважальних закладів, ресторанів у нічний час;
- проведення планових госпіталізацій у лікарнях;
- робота спортзалів, фітнес-центрів та установ культури;
- прийом нових змін у дитячі табори;
- проводити масові заходи, якщо не дотримується вимога: одна особа на 20 кв. м та не більше 100 осіб.
«Червона зона» крім усіх обмежень, передбачених «помаранчевою зоною» забороняє:
- роботу громадського транспорту;
- відвідування навчальних закладів;
- діяльність торгово-розважальних центрів, кафе і ресторанів.
Крім того, під час карантину забороняється:
- перебувати в громадських будівлях і спорудах, громадському транспорті без засобів індивідуального захисту;
- перебувати на вулицях без документів, що засвідчують особу, підтверджують громадянство або його спеціальний статус;
- самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;
- перетинати державний кордон України іноземцям та особам без громадянства, якщо у них немає поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, виданого страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України і покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID -19, обсервацією, і діє на термін перебування в Україні;
- перетинати КПВВ на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, а також Криму іноземцями та особами без громадянства без поліса страхування.
Як раніше писав «Ракурс», до «червоної зони» потрапили регіони України з найгіршою епідеміологічною ситуацією. Поділ України на зони буде проводитися щоп’ятниці.