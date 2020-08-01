Нові правила карантину введені в Україні з 1 серпня, що змінилося. Фото: Ukranews

https://racurs.ua/ua/n141903-novi-pravyla-karantynu-vvedeni-v-ukrayini-z-1-serpnya-scho-zminylosya.html

Ракурс

Нові правила карантину введені в Україні з 1 серпня. Постановою Кабміну № 641 адаптивний карантин продовжено до 31 серпня. Крім того, у залежності від епідеміологічної ситуації регіони України поділили на чотири зони: «червону», «помаранчеву», «жовту» та «зелену».

Для кожної зони встановлені свої карантинні обмеження, повідомляє прес-служба Кабміну.

«Зелена зона» передбачає наступні обмеження:

перебування у громадських будівлях у масках або респіраторах;

масові заходи можна проводити за умови забезпечення не більше однієї особи на 5 кв. м;

кінотеатри повинні бути заповнені не більше ніж на 50%;

кількість пасажирів у громадському транспорті обмежена кількістю сидячих місць.

У «жовтій зоні» крім обмежень «зеленої зони» забороняється відвідування установ соцзахисту, у яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають послуги кризово.

У «помаранчевої зоні» крім обмежень, передбачених для «жовтої зони», забороняється:

робота хостелів, туристичних баз та інших об'єктів розміщення, крім готелів;

робота розважальних закладів, ресторанів у нічний час;

проведення планових госпіталізацій у лікарнях;

робота спортзалів, фітнес-центрів та установ культури;

прийом нових змін у дитячі табори;

проводити масові заходи, якщо не дотримується вимога: одна особа на 20 кв. м та не більше 100 осіб.

«Червона зона» крім усіх обмежень, передбачених «помаранчевою зоною» забороняє:

роботу громадського транспорту;

відвідування навчальних закладів;

діяльність торгово-розважальних центрів, кафе і ресторанів.

Крім того, під час карантину забороняється:

перебувати в громадських будівлях і спорудах, громадському транспорті без засобів індивідуального захисту;

перебувати на вулицях без документів, що засвідчують особу, підтверджують громадянство або його спеціальний статус;

самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;

перетинати державний кордон України іноземцям та особам без громадянства, якщо у них немає поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, виданого страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України і покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID -19, обсервацією, і діє на термін перебування в Україні;

перетинати КПВВ на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, а також Криму іноземцями та особами без громадянства без поліса страхування.

Як раніше писав «Ракурс», до «червоної зони» потрапили регіони України з найгіршою епідеміологічною ситуацією. Поділ України на зони буде проводитися щоп’ятниці.