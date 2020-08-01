Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Артилерійські стрільби провів фрегат РФ поблизу Криму. Фото: КП

Артилерійські стрільби провів фрегат РФ поблизу Криму (ФОТО)

1 сер 2020, 11:40
999

Агресія Росії не припиняється. Артилерійські стрільби провели російські окупанти поблизу анексованого Криму. Фрегат Військово-морського флоту РФ «Адмірал Ессен» провів артилерійські стрільби по невидимим береговим цілям у районі полігону бойової підготовки «Опук» у Криму.

Стрільби проводилися у рамках «бойової підготовки», повідомляє прес-служба Міністерства оборони РФ.

Стрільба здійснювалася з артилерійської установки А-190. Наведення на невидимі берегові об'єкти здійснювалося за штурманськими даними з використанням допоміжної точки наведення.

Артилерійські стрільби провів фрегат «Адмірал Ессен» МВФ РФ поблизу Криму. Фото: Міноборони РФ

У повідомленні зазначено, що раніше фрегат «Адмірал Ессен» проводив спільні ракетні стрільби з береговим ракетним комплексом «Утес» по повітряних цілях.


Такі дії окупантів створюють напруженість у регіоні і можуть розцінюватися як провокація.

Як раніше писав «Ракурс», заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос вважає, що військові навчання, які Кремль проводить у Криму, можуть трансформуватися в «активну фазу бойових дій».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿