Артилерійські стрільби провів фрегат РФ поблизу Криму. Фото: КП

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Ракурс

Агресія Росії не припиняється. Артилерійські стрільби провели російські окупанти поблизу анексованого Криму. Фрегат Військово-морського флоту РФ «Адмірал Ессен» провів артилерійські стрільби по невидимим береговим цілям у районі полігону бойової підготовки «Опук» у Криму.

Стрільби проводилися у рамках «бойової підготовки», повідомляє прес-служба Міністерства оборони РФ.

Стрільба здійснювалася з артилерійської установки А-190. Наведення на невидимі берегові об'єкти здійснювалося за штурманськими даними з використанням допоміжної точки наведення.

У повідомленні зазначено, що раніше фрегат «Адмірал Ессен» проводив спільні ракетні стрільби з береговим ракетним комплексом «Утес» по повітряних цілях.

Такі дії окупантів створюють напруженість у регіоні і можуть розцінюватися як провокація.

Як раніше писав «Ракурс», заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос вважає, що військові навчання, які Кремль проводить у Криму, можуть трансформуватися в «активну фазу бойових дій».