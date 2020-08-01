Додатковий вихідний отримають українці у серпні. Фото: Politeka

https://racurs.ua/ua/n141904-dodatkovyy-vyhidnyy-otrymaut-ukrayinci-u-serpni.html

Ракурс

Додатковий вихідний отримають українці у серпні. День незалежності святкуватиме країна 24 серпня. Цього року свято відзначатиметься у понеділок.

Тому у серпні буде 11 вихідних днів, згідно зі ст. 73 Кодексу законів про працю.

Завдяки Дню незалежності, українці відпочиватимуть три дні поспіль: 22 серпня у суботу, 23 серпня у неділю та 24 серпня у понеділок.

Українці можуть планувати програму відпочинку на триденні вихідні. Можна відправитися у нетривалу подорож по країні, але не слід забувати про запобіжні заходи та дотримання правил карантину.

Крім того, в умовах адаптивного карантину святкування Дня незалежності навряд чи буде масштабним, адже велике скупчення людей може стати причиною різкого поширення коронавірусу.

Найкраще вихідні дні проводити у сімейному колі.

Нагадаємо, що сьогодні, 1 серпня, в Україні відзначають професійне свято інкасаторів. Це свято було засновано ще у 1939 році на честь відкриття підрозділу інкасації при Державному банку СРСР. Також сьогодні православна церква вшановує пам’ять преподобної Макрини Каппадокійської, яка жила у IV столітті і дала обітницю безшлюбності, прийняла чернечий постриг і оселилася на березі річки Ірис.