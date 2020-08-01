Дополнительный выходной получат украинцы в августе. Фото: Politeka

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Дополнительный выходной получат украинцы в августе. День независимости будет праздновать страна 24 августа. В этом году праздник будет отмечаться в понедельник.

Поэтому в августе будет 11 выходных дней, согласно ст. 73 Кодекса законов о труде.

Благодаря Дню независимости, украинцы будут отдыхать три дня подряд: 22 августа в субботу, 23 августа в воскресенье и 24 августа в понедельник.

Украинцы могут планировать программу отдыха на трехдневные выходные. Можно отправиться в непродолжительное путешествие по стране, но не следует забывать о мерах предосторожности и соблюдении правил карантина.

Кроме того, в условиях адаптивного карантина празднования Дня независимости вряд ли будет масштабным, ведь большое скопление людей может стать причиной резкого распространения коронавируса.

Лучше всего выходные дни проводить в семейном кругу.

Напомним, что сегодня, 1 августа, в Украине отмечают профессиональный праздник инкассаторов. Этот праздник был учрежден еще в 1939 году в честь открытия подразделения инкассации при Государственном банке СССР. Также сегодня православная церковь чтит память преподобной Макрини Каппадокийской, которая жила в IV веке и дала обет безбрачия, приняла монашеский постриг и поселилась на берегу реки Ирис.