Артиллерийские стрельбы провел фрегат РФ у берегов Крыма. Фото: КП

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Ракурс

Агрессия России не прекращается. Артиллерийские стрельбы провели российские оккупанты у берегов аннексированного Крыма. Фрегат Военно-морского флота РФ «Адмирал Эссен» провел артиллерийские стрельбы по невидимым береговым целям в районе полигона боевой подготовки «Опук» в Крыму.

Стрельбы проводились в рамках «боевой подготовки», сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Стрельба производилась из артиллерийской установки А-190. Наведение на невидимые береговые объекты производилось по штурманским данным с использованием вспомогательной точки наводки.

В сообщении указано, что ранее фрегат «Адмирал Эссен» проводил совместные ракетные стрельбы с береговым ракетным комплексом «Утес» по воздушным целям.

Такие действия оккупантов создают напряженность в регионе и могут считаться провокацией.

Как ранее писал «Ракурс», замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос считает, что военные учения, которые Кремль проводит в Крыму, могут трансформироваться в «активную фазу боевых действий».