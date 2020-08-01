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В СІЗО Одеси та Миколаєва з'явилися платні камери, фото: Міністерство юстиції

Платні камери СІЗО з’явилися в Одесі та Миколаєві — озвучено розцінки (ФОТО)

1 сер 2020, 21:35
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Платні камери в СІЗО з’явилися в Одесі та Миколаєві.

В Одесі запрацювали дві такі камери в Одеському слідчому ізоляторі — одна розрахована на двох людей, інша на трьох. Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції.

Вартість перебування в таких камерах з покращеними умовами для однієї особи становитиме:

  • за одну добу — 985 грн;
  • за тиждень — 3 тис. 502 грн;
  • за місяць — 4 тис. 93 грн.

Одна платна камера з’явилася у Миколаївському слідчому ізоляторі. Вона розрахована на двох осіб.

Вартість перебування в такій камері для однієї особи становитиме:

  • за одну добу — 452 грн;
  • за тиждень — 1 тис. 540 грн;
  • за місяць — 3 тис. 666 грн.

В СІЗО Одеси та Миколаєва з'явилися платні камери, фото: Міністерство юстиції

В СІЗО Одеси та Миколаєва з'явилися платні камери, фото: Міністерство юстиції

В СІЗО Одеси та Миколаєва з'явилися платні камери, фото: Міністерство юстиції

В СІЗО Одеси та Миколаєва з'явилися платні камери, фото: Міністерство юстиції

В СІЗО Одеси та Миколаєва з'явилися платні камери, фото: Міністерство юстиції

В СІЗО Одеси та Миколаєва з'явилися платні камери, фото: Міністерство юстиції


В СІЗО Одеси та Миколаєва з'явилися платні камери, фото: Міністерство юстиції

Нагадаємо, в Україні нещодавно з’явилася можливість придбати «подарунковий сертифікат», яким можна оплатити перебування у платних камерах СІЗО.

Джерело: Ракурс


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