Втрати бойовиків за липень назвала розвідка

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Бойовики зазнали втрат у липні, фото: телеканал «Прямий»
Втрати бойовиків за липень назвала розвідкаhttps://racurs.ua/ua/n141920-vtraty-boyovykiv-za-lypen-nazvala-rozvidka.htmlРакурс
Бойовики на Донбасі за період з 1 по 26 липня втратили 61 особу (з них 46 — бойові втрати).
Ще 54 бойовики отримали поранення та травмування (з них 40 бойові). Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС)з посилання на дані розвідки.
Після оголошення на Донбасі з 00.01 27 липня режиму повного і всеосяжного припинення вогню померли троє бойовиків, ще чотири — травмувалися.
Це сталося внаслідок необережного поводження зі зброєю, вживання алкоголю та наркотичних речовин, спроб самогубства тощо, — зазначається в повідомленні прес-служби штабу ООС.
Також у розвідці зазначають, що в бойовиків провалилася агітаційна кампанія, покликана ліквідувати недоукомплектованість їхніх підрозділів шляхом залучення жителів тимчасово окупованих територій.
Тому комплектація підрозділів бойовиків здійснюється за рахунок найманців з Росії, а також примушування жителів окупованих територій до укладання контрактів зі збройними формуваннями російсько-терористичних військ.
Нагадаємо, у штабі ООС нещодавно заявили про смерть трьох українських військовослужбовців в результаті різкого погіршення стану їхнього здоров’я.
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