Втрати бойовиків за липень назвала розвідка

Бойовики зазнали втрат у липні, фото: телеканал «Прямий»

https://racurs.ua/ua/n141920-vtraty-boyovykiv-za-lypen-nazvala-rozvidka.html

Ракурс

Бойовики на Донбасі за період з 1 по 26 липня втратили 61 особу (з них 46 — бойові втрати).

Ще 54 бойовики отримали поранення та травмування (з них 40 бойові). Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС)з посилання на дані розвідки.

Після оголошення на Донбасі з 00.01 27 липня режиму повного і всеосяжного припинення вогню померли троє бойовиків, ще чотири — травмувалися.

Це сталося внаслідок необережного поводження зі зброєю, вживання алкоголю та наркотичних речовин, спроб самогубства тощо, — зазначається в повідомленні прес-служби штабу ООС.

Також у розвідці зазначають, що в бойовиків провалилася агітаційна кампанія, покликана ліквідувати недоукомплектованість їхніх підрозділів шляхом залучення жителів тимчасово окупованих територій.

Тому комплектація підрозділів бойовиків здійснюється за рахунок найманців з Росії, а також примушування жителів окупованих територій до укладання контрактів зі збройними формуваннями російсько-терористичних військ.

Нагадаємо, у штабі ООС нещодавно заявили про смерть трьох українських військовослужбовців в результаті різкого погіршення стану їхнього здоров’я.