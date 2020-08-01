У поїзді «Маріуполь–Київ» побили та намагалися зґвалтувати жінку, фото: «Укрзалізниця»

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Зґвалтувати пасажирку поїзда «Маріуполь-Київ» намагався раніше судимий чоловік.

Інцидент стався вчора, 31 липня, близько 3.00. Про це постраждала жінка повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

За її словами, вона їхала зі своїм сином в купе, куди увірвався зловмисник, почав її бити та здійснив спробу зґвалтування. Жінка зазначає, що їй вдалося втекти від нападника разом із дитиною і зачинитися в провідниці одного з вагонів.

Після прибуття до Києва зловмисника затримали.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Фейсбуці повідомив, що затриманий — уродженець Запоріжжя 1975 року народження Віталій Рудзько. Він вже тричі був засуджений:

У 1996 році — за викрадення автомобіля;

у 1999 році — за хуліганство;

у 2008 році — за крадіжку.

Сьогодні, 1 серпня, Солом’янський райсуд Києва відправив Рудзько на два місяці за ґрати без права внесення застави.

Геращенко запевнив, що досудове слідство у цій справі буде здійснене в «розумні стоки».

У прес-службі «Укрзалізниці» зазначили, що бригада поїзда надала усі необхідні свідчення у цій справі.

«Укрзалізниця» приносить щирі вибачення постраждалій пасажирці та вкотре наголошує на нагальній необхідності поновлення супроводження поїздів далекого сполучення під час руху співробітниками Національної поліції, — наголошують у держкомпанії.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» з 3 серпня поновлює рух поїздів до Карпат.