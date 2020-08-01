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Ракурс
День повітряних сил відзначають в Україні 2 серпня, фото: Oleg V. Belyakov

2 серпня відзначають День повітряних сил та День пророка Іллі

1 сер 2020, 19:59
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2 серпня в Україні відзначають День повітряних сил ЗСУ.

Це свято припадає на першу неділю серпня, його запровадив 2007 році тодішній президент України Віктор Ющенко.

Таким чином, у 2020 році Україна відзначатиме це професійне свято військовослужбовців вже у 14-й раз.

Повітряні сили були утворені у складі ЗСУ у 2004 році шляхом об'єднання Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Православна церква цього дня вшановує пам’ять старозавітного пророка Іллі, який жив за 900 років до Ісуса Христа.

В народі цього дня відзначали День Іллі. Це свято має ще дохристиянські корені: давні слов’яни 2 серпня відзначали Перунів день — свято бога грому і військової доблесті. Це свято було «переписане» на Іллю, тож він також став пов’язаним з громом, блискавками, дощем, врожаєм та воїнами. Так, напередодні Дня Іллі здійснювалося обкурювання городів, худоби, полів і житла ладаном, щоб не влучила блискавка.


З цього дня літо йшло на спад, можна було очікувати несподіваних холодів («на Іллю до обіду літо, а після обіду — осінь»).

Народні прикмети:

  • якщо зранку хмарно — сівба озимих має бути рання і можна чекати доброго врожаю;
  • якщо опівдні хмарно — сівба озимих буде середньою за часом та врожаєм,
  • якщо ввечері хмарно — сівба озимих буде пізньою, а врожай — поганим;
  • цілий день сонячно — до недороду;
  • дощ цього дня обіцяє багатий врожай.

Джерело: Ракурс


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