День повітряних сил відзначають в Україні 2 серпня, фото: Oleg V. Belyakov

https://racurs.ua/ua/n141918-2-serpnya-vidznachaut-den-povitryanyh-syl-ta-den-proroka-illi.html

Ракурс

2 серпня в Україні відзначають День повітряних сил ЗСУ.

Це свято припадає на першу неділю серпня, його запровадив 2007 році тодішній президент України Віктор Ющенко.

Таким чином, у 2020 році Україна відзначатиме це професійне свято військовослужбовців вже у 14-й раз.

Повітряні сили були утворені у складі ЗСУ у 2004 році шляхом об'єднання Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Православна церква цього дня вшановує пам’ять старозавітного пророка Іллі, який жив за 900 років до Ісуса Христа.

В народі цього дня відзначали День Іллі. Це свято має ще дохристиянські корені: давні слов’яни 2 серпня відзначали Перунів день — свято бога грому і військової доблесті. Це свято було «переписане» на Іллю, тож він також став пов’язаним з громом, блискавками, дощем, врожаєм та воїнами. Так, напередодні Дня Іллі здійснювалося обкурювання городів, худоби, полів і житла ладаном, щоб не влучила блискавка.

З цього дня літо йшло на спад, можна було очікувати несподіваних холодів («на Іллю до обіду літо, а після обіду — осінь»).

Народні прикмети: