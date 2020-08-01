Помер комбат Червень — заступник командира Української добровольчої армії

Комбат Червень (Андрій Гергерт), фото: Вікторія Мірошніченко

https://racurs.ua/ua/n141917-pomer-kombat-cherven-zastupnyk-komandyra-ukrayinskoyi-dobrovolchoyi-armiyi.html

Ракурс

Помер заступник командира Української добровольчої армії (УДА), комбат 8-го окремого батальйону «Аратта» Червень (Андрій Гергерт).

Причиною смерті військового стало виявлене в нього раніше онкологічне захворювання — рак шлунку. Про це повідомляється на сторінці батальйону в соціальній мережі Фейсбук.

Він був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня «за особисту мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України». У комбата залишилися дружина та четверо дітей.

Для мене в пам’яті він залишиться назавжди таким зі словами: «Генерале, в мене серце болить за Україну!», — зазначив у своєму Фейсбуці колишній заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.

П’ятий президент України Петро Порошенко у своєму Фейсбуці зазначив, що Гергерт захищати Україну вирушив відразу після Майдану.

Він — один із лідерів добровольчого руху, командир підрозділів «Правого сектору» та УДА. Він легенда, яка назавжди залишиться з нами, — наголосив Порошенко.

Нагадаємо, у прес-службі штабу операції Об'єднаних сил нещодавно повідомили, що за кілька днів після початку перемир’я на Донбасі троє українських військовослужбовців померли через різке погіршення стану здоров’я.