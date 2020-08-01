Тернопіль – одне з міст, віднесене до «червоної» зони, фото: «Житомир online»

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Тернопіль, віднесений до «червоної» зони епідеміологічної небезпеки Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, також не буде посилювати карантин.

Міська рада Тернополя збереться 3 серпня на позачергову сесію, під час якої на розгляд депутатів буде винесене питання оцінки законності відповідної постанови держкомісії. Про це повідомляє прес-служба міськради.

У міськраді зазначають, що підстави ухвалення рішення щодо віднесення Тернополя до найсуворішої «червоної» зони наразі не встановлені, оскільки у місті в останні дні спостерігається падіння захворюваності на коронавірус.

Наразі з понеділка, 3 серпня, підприємства, установи та організації Тернополя працюватимуть у звичному режимі, — наголошується у повідомленні.

Водночас у міськраді закликають мешканців міста дотримуватися санітарно-епідеміологічних умов, таких як носіння масок, проведення дезінфекції приміщень та вимірювання температури працівників і відвідувачів.

Вчора, 31 липня, про відмову посилення карантину в місті заявили у Луцьку. Радник мера Луцька Ігор Поліщук назвав рішення про віднесення міста до «червоної» зони незрозумілим і заявив, що останнім часом змін у ситуації за статистикою захворюваності на коронавірус в місті не було.

Нагадаємо, у МОЗ сьогодні, 1 серпня, пояснили, чому більшість регіонів України потрапили до «зеленої» зони.