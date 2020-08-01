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Ракурс
Тернополь – один из городов, отнесенных к «красной» зоне, фото: «Житомир online»

Вслед за Луцком Тернополь также отказывается усиливать карантин

1 авг 2020, 18:39
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Тернополь, отнесенный к «красной» зоне эпидемиологической опасности Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, также не будет усиливать карантин.

Городской совет Тернополя соберется 3 августа на внеочередную сессию, во время которой на рассмотрение депутатов будет вынесен вопрос оценки законности соответствующего постановления госкомисии. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

В горсовете отмечают, что основания принятия решения об отнесении Тернополя в наиболее строгую «красную» зону в настоящее время не установлены, поскольку в городе в последние дни наблюдается падение заболеваемости коронавирусом.

С понедельника, 3 августа, предприятия, учреждения и организации Тернополя будут работать в обычном режиме, — подчеркивается в сообщении.

В то же время в горсовете призывают жителей города соблюдать санитарно-эпидемиологические условия, такие как ношение масок, проведение дезинфекции помещений и измерение температуры сотрудников и посетителей.


Вчера, 31 июля, об отказе от усиления карантина в городе заявили в Луцке. Советник мэра Луцка Игорь Полищук назвал решение об отнесении города в «красную» зону непонятным и заявил, что в последнее время изменений в ситуации по статистике заболеваемости коронавирусом в городе не было.

Напомним, в Минздраве сегодня, 1 августа, объяснили, почему большинство регионов Украины попали в «зеленую» зону.

Источник: Ракурс


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