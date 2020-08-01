В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n141914-v-minzdrave-obyasnili-pochemu-bolshinstvo-regionov-popali-v-zelenuu-zonu-epidemiya-koronavirusa.html

Ракурс

В Министерстве здравоохранения объяснили, почему большинство территории Украины, в том числе и Киев, где наблюдается значительный прирост в выявлении новых случаев коронавируса, оказались в «зеленой» зоне эпидемиологической безопасности, составленной недавно ведомством.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время видеобрифинга заявил, что Киев оказался в «зеленой» зоне, поскольку его показатели не превышали норму в течение пяти дней подряд.

Ляшко отметил, что принадлежность к той или иной зоне определяют по четырем определенным постановлением Кабмина национальным показателям.

Если область или регион не превышает в течение пяти дней подряд эти четыре показателя, по любому из них, то они продолжают оставаться и зеленой зоне, — отметил Ляшко. — Киев не имел превышений пять дней подряд по национальным показателям.



Напомним, вчера, 31 июля была обнародована карта Украины с четырьмя карантинными зонами. Соответствующее распределение начнет действовать с 3 августа.