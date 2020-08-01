Система искусственного интеллекта помогла найти уникальную галактику

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Система искусственного интеллекта помогла выявить уникальную галактику, находящуюся в 430 млн световых лет от нас в созвездии Геркулес.

Галактику удалось обнаружить благодаря анализу данных, полученных расположенным на Гавайях японским телескопом Subaru, сообщает пресс-служба Национальной астрономической обсерватории Японии.

Уникальность обнаруженной галактики заключается в том, что она, вероятно, входит в последнее поколение галактик, которые возникли во Вселенной. В частности, эта галактика побила рекорд по наименьшему количеству кислорода, который в ней содержится. Это свидетельствует, что большинство звезд в ней еще находятся на ранней стадии существования.

Современная космология считает, что плотность вещества Вселенной быстро падает, а расширение Вселенной — ускоряется. В будущей Вселенной, с ее быстрым расширением, материя не будет собираться вместе гравитацией, поэтому новые галактики не будут возникать.

Большинство галактик в современной Вселенной являются зрелыми галактиками, однако считается, что на стадии раннего формирования в современной Вселенной все еще может быть небольшое количество галактик.

Однако обнаружить их очень трудно. Чтобы найти эту уникальную галактику, пришлось проанализировать данные о 40 млн объектов, собранных телескопом. Людям сделать это было бы не под силу, поэтому ученым пришлось разработать новый метод машинного обучения для поиска таких галактик.

Эта уникальная галактика имеет название HSC J1631 + 4426. Ее звездная масса очень мала и составляет всего примерно 1/100000 массы нашей галактики.

Напомним, в начале года ученые опубликовали фото сверхмассивной мертвой галактики.