Зафиксировали сверхмассивную мертвую галактику XMM-2599, фото: NASA

https://racurs.ua/n133330-zafiksirovali-sverhmassivnuu-mertvuu-galaktiku-xmm-2599-foto.html

Ракурс

Сверхмассивную мертвую галактику XMM-2599 зафиксировали ученые.

Она существовала, когда возраст Вселенной был 1,8 млрд лет. Издание Astrophysical Journal опубликовало результаты исследований.

Редкую галактику обозначили как ХММ-2599. Образование зафиксировано с помощью спектрографа MOSFIRE в обсерватории Кека на Гавайях.

Размеры галактики — примерно как 300 млрд Солнц. Такие значения делает галактику ультрамасивной. Возраст Вселенной тогда составлял 1,8 млрд лет, а подобные сверхмассивные галактики были невероятной редкостью.

По словам специалистов, ранее XMM-2599 показывала высокую скорость образования звезд. Эти показатели составляли тысячу солнечных масс в год. По неизвестным причинам этот процесс полностью остановился. Современные математические модели показывают, что процесс образования звезд в таких галактиках должен длиться дольше. Среди возможных вариантов астрономы называют активизацию черной дыры в центре галактики или недостаток вещества для звездообразования.

Ранее телескоп Hubble зафиксировал спиральную галактику с узором гранд-дизайн. Всего 10% спиральных галактик относятся к объектам с подобным узором.