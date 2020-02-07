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Ракурс
Зафиксировали сверхмассивную мертвую галактику XMM-2599, фото: NASA

Зафиксировали сверхмассивную мертвую галактику XMM-2599 (ФОТО)

7 фев 2020, 09:29
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Сверхмассивную мертвую галактику XMM-2599 зафиксировали ученые.

Она существовала, когда возраст Вселенной был 1,8 млрд лет. Издание Astrophysical Journal опубликовало результаты исследований.

Редкую галактику обозначили как ХММ-2599. Образование зафиксировано с помощью спектрографа MOSFIRE в обсерватории Кека на Гавайях.

Размеры галактики — примерно как 300 млрд Солнц. Такие значения делает галактику ультрамасивной. Возраст Вселенной тогда составлял 1,8 млрд лет, а подобные сверхмассивные галактики были невероятной редкостью.Зафиксировали сверхмассивную мертвую галактику XMM-2599, фото: NASA

По словам специалистов, ранее XMM-2599 показывала высокую скорость образования звезд. Эти показатели составляли тысячу солнечных масс в год. По неизвестным причинам этот процесс полностью остановился. Современные математические модели показывают, что процесс образования звезд в таких галактиках должен длиться дольше. Среди возможных вариантов астрономы называют активизацию черной дыры в центре галактики или недостаток вещества для звездообразования.

Ранее телескоп Hubble зафиксировал спиральную галактику с узором гранд-дизайн. Всего 10% спиральных галактик относятся к объектам с подобным узором.

Источник: Ракурс


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