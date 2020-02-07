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Зафиксировали сверхмассивную мертвую галактику XMM-2599, фото: NASA
Зафиксировали сверхмассивную мертвую галактику XMM-2599 (ФОТО)https://racurs.ua/n133330-zafiksirovali-sverhmassivnuu-mertvuu-galaktiku-xmm-2599-foto.htmlРакурс
Сверхмассивную мертвую галактику XMM-2599 зафиксировали ученые.
Она существовала, когда возраст Вселенной был 1,8 млрд лет. Издание Astrophysical Journal опубликовало результаты исследований.
Редкую галактику обозначили как ХММ-2599. Образование зафиксировано с помощью спектрографа MOSFIRE в обсерватории Кека на Гавайях.
Размеры галактики — примерно как 300 млрд Солнц. Такие значения делает галактику ультрамасивной. Возраст Вселенной тогда составлял 1,8 млрд лет, а подобные сверхмассивные галактики были невероятной редкостью.
По словам специалистов, ранее XMM-2599 показывала высокую скорость образования звезд. Эти показатели составляли тысячу солнечных масс в год. По неизвестным причинам этот процесс полностью остановился. Современные математические модели показывают, что процесс образования звезд в таких галактиках должен длиться дольше. Среди возможных вариантов астрономы называют активизацию черной дыры в центре галактики или недостаток вещества для звездообразования.
Ранее телескоп Hubble зафиксировал спиральную галактику с узором гранд-дизайн. Всего 10% спиральных галактик относятся к объектам с подобным узором.
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