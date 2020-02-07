Зафіксовано надмасивну мертву галактику XMM-2599, фото: NASA

https://racurs.ua/ua/n133330-zafiksovano-nadmasyvnu-mertvu-galaktyku-xmm-2599-foto.html

Ракурс

Надмасивну мертву галактику XMM-2599 зафіксували вчені.

Вона існувала, коли Всесвіту було 1,8 млрд років. Видання Astrophysical Journal опублікувало результати досліджень.

Рідкісну галактику позначено як ХММ-2599. Утворення зафіксовано за допомогою спектрографа MOSFIRE в обсерваторії Кека на Гаваях.

Розміри галактики — приблизно як 300 млрд Сонць. Такі значення робить галактику ультрамасивною. Вік Всесвіту тоді становив 1,8 млрд років, а подібні надмасивні галактики були неймовірною рідкістю.

За словами фахівців, раніше XMM-2599 показувала високу швидкість утворення зірок. Ці показники становили тисячу сонячних мас на рік. З невідомих причин цей процес повністю зупинився. Сучасні математичні моделі демонструють, що процес утворення зірок в таких галактиках повинен тривати довше. Серед можливих варіантів астрономи називають активізацію чорної діри в центрі галактики або брак речовини для зореутворення.

Раніше телескоп Hubble зафіксував спіральну галактику з візерунком гранд-дизайн. Всього 10% спіральних галактик відносяться до об'єктів з подібним візерунком.