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Зафіксовано надмасивну мертву галактику XMM-2599, фото: NASA

Зафіксовано надмасивну мертву галактику XMM-2599 (ФОТО)

7 лют 2020, 09:29
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Надмасивну мертву галактику XMM-2599 зафіксували вчені.

Вона існувала, коли Всесвіту було 1,8 млрд років. Видання Astrophysical Journal опублікувало результати досліджень.

Рідкісну галактику позначено як ХММ-2599. Утворення зафіксовано за допомогою спектрографа MOSFIRE в обсерваторії Кека на Гаваях.

Розміри галактики — приблизно як 300 млрд Сонць. Такі значення робить галактику ультрамасивною. Вік Всесвіту тоді становив 1,8 млрд років, а подібні надмасивні галактики були неймовірною рідкістю.

Зафіксовано надмасивну мертву галактику XMM-2599, фото: NASA

За словами фахівців, раніше XMM-2599 показувала високу швидкість утворення зірок. Ці показники становили тисячу сонячних мас на рік. З невідомих причин цей процес повністю зупинився. Сучасні математичні моделі демонструють, що процес утворення зірок в таких галактиках повинен тривати довше. Серед можливих варіантів астрономи називають активізацію чорної діри в центрі галактики або брак речовини для зореутворення.

Раніше телескоп Hubble зафіксував спіральну галактику з візерунком гранд-дизайн. Всього 10% спіральних галактик відносяться до об'єктів з подібним візерунком.

Джерело: Ракурс


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