Система штучного інтелекту допомогла знайти унікальну галактику, фото:

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Ракурс

Система штучного інтелекту допомогла виявити унікальну галактику, розташовану за 430 млн світлових років від нас у сузір’ї Геркулес.

Галактику вдалося виявити завдяки аналізу даних, отриманих розташованим на Гаваях японським телескопом Subaru, повідомляє прес-служба Національної астрономічної обсерваторії Японії.

Унікальність виявленої галактики полягає в тому, що вона, ймовірно, входить до останнього покоління галактик, які виникли у нашому Всесвіті. Зокрема, ця галактика побила рекорд за найменшою кількістю кисню, який у ній міститься. Це свідчить, що більшість зірок у ній ще перебувають на ранній стадії існування.

Сучасна космологія вважає, що щільність речовини Всесвіту швидко падає, а розширення Всесвіту — прискорюється. У майбутньому Всесвіті, з його швидким розширенням, матерія не збиратиметься докупи гравітацією, тому нові галактики не утворюватимуться.

Більшість галактик у сучасному Всесвіті є зрілими галактиками, однак вважається, що на стадії раннього формування у сучасному Всесвіті все ще може бути невелика кількість галактик.

Проте виявити їх дуже важко. Щоб знайти цю унікальну галактику, довелося проаналізувати дані про 40 млн об'єктів, зібраних телескопом. Людям зробити це було б не під силу, тож ученим довелося розробити новий метод машинного навчання для пошуку таких галактик.

Ця унікальна галактика має назву HSC J1631 + 4426. Її зоряна маса дуже мала і становить лише приблизно 1/100000 маси нашої галактики.

Нагадаємо, на початку року учені опублікували фото надмасивної мертвої галактики.