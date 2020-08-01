В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n141914-u-moz-poyasnyly-chomu-bilshist-regioniv-potrapyly-do-zelenoyi-zony-epidemiya-koronavirusu.html

Ракурс

У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, чому більшість території України, зокрема й Київ, де спостерігається значний приріст у виявленні нових випадків коронавірусу, опинилися в «зеленій» зоні епідеміологічної безпеки, складеній нещодавно відомством.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час відеобрифінгу заявив, що Київ опинився у «зеленій» зоні, оскільки його показники не перевищували норми впродовж п’яти днів поспіль.

Ляшко зазначив, що приналежність до певної зони визначають за чотирма визначеними постановою Кабміну національними показниками.

Якщо область або регіон не перевищує впродовж п’яти днів поспіль ці чотири показники, по будь-якому з них, то вони продовжують залишатися і зеленій зоні, — зазначив Ляшко. — Київ не має перевищень п’ять днів поспіль за національними показниками".



Нагадаємо, вчора, 31 липня було оприлюднено карту України з чотирма карантинними зонами. Відповідний розподіл почне діяти з 3 серпня.