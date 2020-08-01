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Митинг в Берлине, фото: Julius Betschka
«Коронавирусный заговор» — в Берлине протестуют против карантина (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n141915-koronavirusnyy-zagovor-v-berline-protestuut-protiv-karantina-foto-video.htmlРакурс
Митинг против «коронавирусного заговора» проходит в Берлине.
Тысячи людей участвуют в акции, направленной против карантинных ограничений, сообщает издание Tagesspiegel.
Митингующие начали собираться еще утром. По информации СМИ, они, в частности, игнорируют требование ношения медицинских масок и соблюдения социальной дистанции.
Планировалось, что в этой акции примут участие 10 тыс. человек, однако в конечном итоге собрались около 17 тыс., которые во второй половине дня приняли участие в шествии по центру города до улицы «17 июня» в районе Тиргартен.
Участники шествия, в частности, пытались объяснить свою позицию людям в масках, которых встречали на улицах Берлина. Соответствующий момент снял один из очевидцев.
Das muss mir hier übrigens mittlerweile minütlich anhören. Grund: ich trage eine Maske. #b0108#berlinpic.twitter.com/RFy3tHp341— julius (@glr_berlin) August 1, 2020
Это шествие завершилась досрочно из-за несоблюдения ее участниками карантинных требований, однако акция в Тиргартене продолжается, люди продолжают подходить.
Порядок обеспечивают 1,5 тыс. полицейских, серьезных инцидентов пока не зафиксировано.
Напомним, в январе руководство соцсети Фейсбук заявило, что теории заговора о коронавирусе будут удалять.
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