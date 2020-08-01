Митинг в Берлине, фото: Julius Betschka

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Ракурс

Митинг против «коронавирусного заговора» проходит в Берлине.

Тысячи людей участвуют в акции, направленной против карантинных ограничений, сообщает издание Tagesspiegel.

Митингующие начали собираться еще утром. По информации СМИ, они, в частности, игнорируют требование ношения медицинских масок и соблюдения социальной дистанции.

Планировалось, что в этой акции примут участие 10 тыс. человек, однако в конечном итоге собрались около 17 тыс., которые во второй половине дня приняли участие в шествии по центру города до улицы «17 июня» в районе Тиргартен.

Участники шествия, в частности, пытались объяснить свою позицию людям в масках, которых встречали на улицах Берлина. Соответствующий момент снял один из очевидцев.

Das muss mir hier übrigens mittlerweile minütlich anhören. Grund: ich trage eine Maske. #b0108#berlinpic.twitter.com/RFy3tHp341 — julius (@glr_berlin) August 1, 2020

Это шествие завершилась досрочно из-за несоблюдения ее участниками карантинных требований, однако акция в Тиргартене продолжается, люди продолжают подходить.

Порядок обеспечивают 1,5 тыс. полицейских, серьезных инцидентов пока не зафиксировано.

Напомним, в январе руководство соцсети Фейсбук заявило, что теории заговора о коронавирусе будут удалять.