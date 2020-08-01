Мітинг у Берліні, фото: Julius Betschka

https://racurs.ua/ua/n141915-koronavirusna-zmova-u-berlini-protestuut-proty-karantynnyh-obmejen-foto-video.html

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Мітинг проти «коронавірусної змови» відбувається у Берліні.

Тисячі людей беруть участь в акції, спрямованій проти карантинних обмежень, повідомляє видання Tagesspiegel.

Мітингувальники почали збиратися ще вранці. За інформацією ЗМІ, вони, зокрема, ігнорують вимогу щодо носіння медичних масок та дотримання соціальної дистанції.

Планувалося, що в цій акції візьмуть участь 10 тис. осіб, проте зрештою зібралося близько 17 тис., які в другій половині дня взяли участь у ході через центр міста до вулиці «17 червня» в районі Тіргартен.

Учасники ходи, зокрема, намагалися пояснити свою позицію людям у масках, яких зустрічали на вулицях Берліна. Відповідний момент зняв один із очевидців.

Das muss mir hier übrigens mittlerweile minütlich anhören. Grund: ich trage eine Maske. #b0108#berlinpic.twitter.com/RFy3tHp341 — julius (@glr_berlin) August 1, 2020

Ця хода завершилася достроково через недотримання її учасниками карантинних вимог, проте акція в Тіргартені триває, люди продовжують підходити.

Порядок забезпечують 1,5 тис. поліцейських, серйозних інцидентів наразі не зафіксовано.

Нагадаємо, у січні керівництво соцмережі Фейсбук заявило, що теорії змови про коронавірус видалятимуть.