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Ракурс
Мітинг у Берліні, фото: Julius Betschka

«Коронавірусна змова» — у Берліні протестують проти карантинних обмежень (ФОТО, ВІДЕО)

1 сер 2020, 17:56
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Мітинг проти «коронавірусної змови» відбувається у Берліні.

Тисячі людей беруть участь в акції, спрямованій проти карантинних обмежень, повідомляє видання Tagesspiegel.

Мітингувальники почали збиратися ще вранці. За інформацією ЗМІ, вони, зокрема, ігнорують вимогу щодо носіння медичних масок та дотримання соціальної дистанції.

Планувалося, що в цій акції візьмуть участь 10 тис. осіб, проте зрештою зібралося близько 17 тис., які в другій половині дня взяли участь у ході через центр міста до вулиці «17 червня» в районі Тіргартен.

Учасники ходи, зокрема, намагалися пояснити свою позицію людям у масках, яких зустрічали на вулицях Берліна. Відповідний момент зняв один із очевидців.

Ця хода завершилася достроково через недотримання її учасниками карантинних вимог, проте акція в Тіргартені триває, люди продовжують підходити.

Порядок забезпечують 1,5 тис. поліцейських, серйозних інцидентів наразі не зафіксовано.

Мітинг у Берліні, фото: Tagesspiegel


Мітинг у Берліні, фото: Julius Betschka

Нагадаємо, у січні керівництво соцмережі Фейсбук заявило, що теорії змови про коронавірус видалятимуть.


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