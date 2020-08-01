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Ракурс
Комбат Червень (Андрей Гергерт), фото: Виктория Мирошниченко

Умер комбат Червень — заместитель командира Украинской добровольческой армии

1 авг 2020, 19:25
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Умер заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА), комбат 8-го отдельного батальона «Аратта» Червень (Андрей Гергерт).

Причиной смерти военнослужащего стало выявленное у него ранее онкологическое заболевание — рак желудка. Об этом сообщается на странице батальона в социальной сети Фейсбук.

Комбат Червень (Андрей Гергерт), фото: Петр Порошенко

Он был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени «за личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины». У комбата остались жена и четверо детей.

Для меня в памяти он останется навсегда таким со словами: «Генерал, у меня сердце болит за Украину», — отметил в своем Фейсбуке бывший заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Пятый президент Украины Петр Порошенко в своем Фейсбуке отметил, что Гергерт защищать Украину отправился сразу после Майдана.

Он — один из лидеров добровольческого движения, командир подразделений «Правого сектора» и УДА. Он легенда, которая навсегда останется с нами, — подчеркнул Порошенко.


Напомним, в пресс-службе штаба операции Объединенных сил недавно сообщили, что за несколько дней после начала перемирия на Донбассе трое украинских военнослужащих умерли из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

Источник: Ракурс


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