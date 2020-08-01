2 августа отмечают День воздушных сил и День пророка Ильиhttps://racurs.ua/n141918-2-avgusta-otmechaut-den-vozdushnyh-sil-i-den-proroka-ili.htmlРакурс
2 августа в Украине отмечают День воздушных сил ВСУ.
Этот праздник приходится на первое воскресенье августа, его ввел 2007 году тогдашний президент Украины Виктор Ющенко.
Таким образом, в 2020 году Украина будет отмечать этот профессиональный праздник военнослужащих уже в 14-й раз.
Воздушные силы были образованы в составе ВСУ в 2004 году путем объединения Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
Православная церковь в этот день чтит память ветхозаветного пророка Ильи, который жил за 900 лет до Иисуса Христа.
В народе этот день отмечали День Ильи. Этот праздник имеет еще дохристианские корни: древние славяне 2 августа отмечали Перунов день — праздник бога грома и воинской доблести. Этот праздник был «переписан» на Илью, и он также стал связанным с громом, молниями, дождем, урожаем и воинами. Так, накануне Дня Ильи осуществлялось окуривание огородов, скота, полей и жилья ладаном, чтобы не ударила молния.
С этого дня лето шло на убыль, можно ожидать неожиданных холодов («на Илью до обеда лето, а после обеда — осень»).
Народные приметы:
- если утром облачно — сев озимых должен быть ранний и можно ожидать хорошего урожая;
- если в полдень ясно — сев озимых будет средним по времени и урожаю;
- если вечером облачно — сев озимых будет поздним, а урожай — плохим;
- целый день солнечно — к недороду;
- дождь в этот день обещает богатый урожай.