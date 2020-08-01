День воздушных сил отмечается в Украине 2 августа, фото: Oleg V. Belyakov

https://racurs.ua/n141918-2-avgusta-otmechaut-den-vozdushnyh-sil-i-den-proroka-ili.html

Ракурс

2 августа в Украине отмечают День воздушных сил ВСУ.

Этот праздник приходится на первое воскресенье августа, его ввел 2007 году тогдашний президент Украины Виктор Ющенко.

Таким образом, в 2020 году Украина будет отмечать этот профессиональный праздник военнослужащих уже в 14-й раз.

Воздушные силы были образованы в составе ВСУ в 2004 году путем объединения Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Православная церковь в этот день чтит память ветхозаветного пророка Ильи, который жил за 900 лет до Иисуса Христа.

В народе этот день отмечали День Ильи. Этот праздник имеет еще дохристианские корни: древние славяне 2 августа отмечали Перунов день — праздник бога грома и воинской доблести. Этот праздник был «переписан» на Илью, и он также стал связанным с громом, молниями, дождем, урожаем и воинами. Так, накануне Дня Ильи осуществлялось окуривание огородов, скота, полей и жилья ладаном, чтобы не ударила молния.

С этого дня лето шло на убыль, можно ожидать неожиданных холодов («на Илью до обеда лето, а после обеда — осень»).

Народные приметы: