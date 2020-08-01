В поезде «Мариуполь-Киев» избили и пытались изнасиловать женщину, фото: «Укрзализница»

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Ракурс

Изнасиловать пассажирку поезда «Мариуполь-Киев» пытался ранее судимый мужчина.

Инцидент произошел вчера, 31 июля, около 3.00. Об этом пострадала женщина сообщила на своей странице в социальной сети Фейсбук.

По ее словам, она ехала со своим сыном в купе, куда ворвался злоумышленник, начал ее бить и предпринял попытку изнасилования. Женщина отмечает, что ей удалось убежать от нападавшего вместе с ребенком и закрыться у проводницы одного из вагонов.

По прибытии в Киев злоумышленника задержали.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Фейсбуке сообщил, что задержанный — уроженец Запорожья 1975 года Виталий Рудзько. Он уже трижды был осужден:

в 1996 году — за угон автомобиля;

в 1999 году — за хулиганство;

в 2008 году — за кражу.

Сегодня, 1 августа, Соломенский райсуд Киева отправил Рудзько на два месяца за решетку без права внесения залога.

Геращенко заверил, что досудебное следствие по этому делу будет осуществлено в «разумные стоки».

В пресс-службе «Укрзализныци» отметили, что бригада поезда предоставила все необходимые показания по этому делу.

«Укрзализныця» приносит искренние извинения пострадавшей пассажирке и еще раз подчеркивает насущную необходимость возобновления сопровождения поездов дальнего следования во время движения сотрудниками Национальной полиции", — отмечают в госкомпании.

Напомним, «Укрзализныця» с 3 августа возобновляет движение поездов в Карпаты.