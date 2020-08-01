Потери боевиков за июль назвала разведка

Боевики понесли потери в июле, фото: телеканал «Прямый»

https://racurs.ua/n141920-poteri-boevikov-za-iul-nazvala-razvedka.html

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Боевики на Донбассе за период с 1 по 26 июля потеряли 61 человека (из них 46 — боевые потери).

Еще 54 боевика получили ранения и травмы (из них 40 боевых). Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС) со ссылкой на данные разведки.

После объявления на Донбассе с 00.01 27 июля режима полного и всеобъемлющего прекращения огня погибли трое боевиков, еще четыре — были травмированы.

Это произошло в результате неосторожного обращения с оружием, употребления алкоголя и наркотических веществ, попыток самоубийства и т. д., — говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.

Также в разведке отмечают, что у боевиков провалилась агитационная кампания, призванная ликвидировать недоукомплектованность их подразделений путем привлечения жителей временно оккупированных территорий.

Поэтому комплектация подразделений боевиков осуществляется за счет наемников из России, а также принуждения жителей оккупированных территорий к заключению контрактов с вооруженными формированиями российско-террористических войск.

Напомним, в штабе ООС недавно заявили о смерти трех украинских военнослужащих в результате резкого ухудшения состояния их здоровья.