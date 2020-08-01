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Ракурс
В СИЗО Одессы и Николаева появились платные камеры, фото: Министерство юстиции

Платные камеры СИЗО появились в Одессе и Николаеве — озвучены расценки (ФОТО)

1 авг 2020, 21:35
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Платные камеры в СИЗО появились в Одессе и Николаеве.

В Одессе заработали две такие камеры в Одесском следственном изоляторе — одна рассчитана на двух человек, другая на троих. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Стоимость пребывания в таких камерах с улучшенными условиями для одного человека составит:

  • за сутки — 985 грн;
  • за неделю — 3 тыс. 502 грн;
  • за месяц — 4 тыс. 93 грн.

Одна платная камера появилась в Николаевском следственном изоляторе. Она рассчитана на двух человек.

Стоимость пребывания в такой камере для одного человека составит:

  • за сутки — 452 грн;
  • за неделю — 1 тыс. 540 грн с 1 человека;
  • за месяц — 3 тыс. 666 грн с 1 человека.

В СИЗО Одессы и Николаева появились платные камеры, фото: Министерство юстиции

В СИЗО Одессы и Николаева появились платные камеры, фото: Министерство юстиции

В СИЗО Одессы и Николаева появились платные камеры, фото: Министерство юстиции

В СИЗО Одессы и Николаева появились платные камеры, фото: Министерство юстиции

В СИЗО Одессы и Николаева появились платные камеры, фото: Министерство юстиции

В СИЗО Одессы и Николаева появились платные камеры, фото: Министерство юстиции


В СИЗО Одессы и Николаева появились платные камеры, фото: Министерство юстиции

Напомним, в Украине недавно появилась возможность приобрести «подарочный сертификат», которым можно оплатить пребывание в платных камерах СИЗО.

Источник: Ракурс


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