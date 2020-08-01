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В СИЗО Одессы и Николаева появились платные камеры, фото: Министерство юстиции
Платные камеры СИЗО появились в Одессе и Николаеве — озвучены расценки (ФОТО)https://racurs.ua/n141921-platnye-kamery-sizo-poyavilis-v-odesse-i-nikolaeve-ozvucheny-rascenki-foto.htmlРакурс
Платные камеры в СИЗО появились в Одессе и Николаеве.
В Одессе заработали две такие камеры в Одесском следственном изоляторе — одна рассчитана на двух человек, другая на троих. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
Стоимость пребывания в таких камерах с улучшенными условиями для одного человека составит:
- за сутки — 985 грн;
- за неделю — 3 тыс. 502 грн;
- за месяц — 4 тыс. 93 грн.
Одна платная камера появилась в Николаевском следственном изоляторе. Она рассчитана на двух человек.
Стоимость пребывания в такой камере для одного человека составит:
- за сутки — 452 грн;
- за неделю — 1 тыс. 540 грн с 1 человека;
- за месяц — 3 тыс. 666 грн с 1 человека.
Напомним, в Украине недавно появилась возможность приобрести «подарочный сертификат», которым можно оплатить пребывание в платных камерах СИЗО.
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