Забронировать вип-камеру в СИЗО предлагают в Минюсте

https://racurs.ua/n141573-zabronirovat-vip-kameru-v-sizo-predlagaut-v-minuste.html

Ракурс

Украинские СИЗО начали предоставлять «клиентам» новую услугу. Граждане могут оплатить заранее за пользование платными камерами.

Министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал, что любое лицо, взятое под стражу, имеет право предоставить администрации СИЗО подтверждение оплаты новой услуги и воспользоваться ею в течение полугода со дня совершения соответствующего платежа.

Оплатить вип-условия пребывания в СИЗО можно анонимно и не указывая конкретное время пребывания под стражей.

Если за полгода клиент не попадет в поле зрения правоохранителей и его не задержат, деньги за неиспользованную услугу зачислят в спецфонд как благотворительную помощь.

Воспользоваться «подарочным сертификатом» можно в таких 19 учреждениях исполнения наказаний:

Заявление о предоставлении «Услуги вперед» можно подавать как письменно, так и в электронной форме через автоматизированную систему «Онлайн-дом юстиции».

Если в указанных СИЗО на момент задержания не будет свободных мест в камерах с улучшенными условиями, администрация СИЗО вернет деньги заказчику услуги.

Напомним, в 2020 году в некоторых следственных изоляторах Украины заработали платные камеры с улучшенными условиями.