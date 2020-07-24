Смартфон iPhone 12. Фото: Ferra

https://racurs.ua/n141572-kogda-sostoitsya-prezentaciya-iphone-12-stala-izvestna-novaya-data.html

Ракурс

iPhone 12 презентуют не раньше конца октября из-за задержки на производстве, которую вызвал коронавирус.



В компании Apple заявили, что смартфон выйдет с поддержкой сетей предыдущего поколения. Об этом сообщает японский блог MacOtakara со ссылкой на китайские источники.

По данным ресурса, в октябре компания выпустит iPhone 12 с поддержкой сетей 4G, тогда как смартфон, работающий в сетях пятого поколения, выйдет уже в ноябре.

Не все модели iPhone 12 появятся на рынке одновременно. Apple будет наращивать производственные мощности, поэтому некоторые модели выпустят позже.

Добавим, что в компании уже запланировали iPhone 14. Согласно заявлению инсайдера, в 2020 и 2021 годах корпорация Apple намерена заключить договора на поставку с компаниями Sunny Optical и Semco.

Последняя должна будет поставить детали телеобъективов перископического типа для камер смартфонов. Предполагается, что iPhone 14 будет иметь более продвинутый оптический зум, чем в актуальных моделях.

Напомним, ранее мы сообщали, что сооснователь Apple Стив Возняк подал в суд на YouTube и Google и обвинил их в допущении размещения мошеннических материалов от его имени.