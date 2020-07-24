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Ракурс
Смартфон iPhone 12. Фото: Ferra

Когда состоится презентация iPhone 12 — стала известна новая дата

24 июл 2020, 14:10
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iPhone 12 презентуют не раньше конца октября из-за задержки на производстве, которую вызвал коронавирус.

В компании Apple заявили, что смартфон выйдет с поддержкой сетей предыдущего поколения. Об этом сообщает японский блог MacOtakara со ссылкой на китайские источники.

По данным ресурса, в октябре компания выпустит iPhone 12 с поддержкой сетей 4G, тогда как смартфон, работающий в сетях пятого поколения, выйдет уже в ноябре.

Не все модели iPhone 12 появятся на рынке одновременно. Apple будет наращивать производственные мощности, поэтому некоторые модели выпустят позже.

Добавим, что в компании уже запланировали iPhone 14. Согласно заявлению инсайдера, в 2020 и 2021 годах корпорация Apple намерена заключить договора на поставку с компаниями Sunny Optical и Semco.


Последняя должна будет поставить детали телеобъективов перископического типа для камер смартфонов. Предполагается, что iPhone 14 будет иметь более продвинутый оптический зум, чем в актуальных моделях.

Напомним, ранее мы сообщали, что сооснователь Apple Стив Возняк подал в суд на YouTube и Google и обвинил их в допущении размещения мошеннических материалов от его имени.

Источник: Ракурс


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