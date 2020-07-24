Смартфон iPhone 12. Фото: Ferra

https://racurs.ua/ua/n141572-koly-vidbudetsya-prezentaciya-iphone-12-stala-vidoma-nova-data.html

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iPhone 12 презентують не раніше кінця жовтня через затримку на виробництві, яку спричинив коронавірус.

В компанії Apple заявили, що смартфон вийде з підтримкою мереж попереднього покоління. Про це повідомляє японський блог MacOtakara з посиланням на китайські джерела.

За даними ресурсу, у жовтні компанія випустить iPhone 12 із підтримкою мереж 4G, тоді як смартфон, що працює в мережах п’ятого покоління, вийде вже в листопаді.

Не всі моделі iPhone 12 з’являться на ринку одночасно. Apple буде нарощувати виробничі потужності, тому деякі моделі випустять пізніше.

Додамо, що в компанії вже запланували iPhone 14. Згідно із заявою інсайдера, у 2020 та 2021 роках корпорація Apple має намір укласти договори на постачання із компаніями Sunny Optical і Semco.

Остання муситиме постачати деталі телеоб'єктивів перископічного типу для камер смартфонів. Передбачається, що iPhone 14 буде мати більш просунутий оптичний зум, ніж актуальні моделі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що співзасновник Apple Стів Возняк подав до суду на YouTube і Google і звинуватив їх у допущенні розміщення шахрайських матеріалів від його імені.