Забронювати віп-камеру в СІЗО пропонують у Мін’юсті

Забронювати камеру в СІЗО пропонують у Мін'юсті

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Українські СІЗО почали надавати «клієнтам» нову послугу. Громадяни можуть сплатити наперед за користування платними камерами.

Міністр юстиції України Денис Малюська розповів, що будь-яка особа, взята під варту, має право надати адміністрації СІЗО підтвердження оплати нової послуги і скористатися нею впродовж півроку з дня здійснення відповідного платежу. Сплатити за віп-умови перебування в СІЗО можна анонімно і не вказуючи конкретний час перебування під вартою.

Якщо за півроку особа не потрапить у поле зору правоохоронців і її не затримають, гроші за невикористану послугу зарахують до спецфонду як благодійну допомогу.

Скористатися таким «подарунковим сертифікатом» можна у таких 19 установах виконання покарань:

Заяву про надання «Послуги наперед» можна подавати як письмово, так і в електронній формі через автоматизовану систему «Он-лайн будинок юстиції».

Якщо у вказаних СІЗО на момент затримання не буде вільних місць у камерах з поліпшеними умовами, адміністрація СІЗО поверне гроші замовнику послуги.

Нагадаємо, у 2020 році у деяких слідчих ізоляторах України запрацювали платні камери із поліпшеними умовами.