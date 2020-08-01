Сколько продлится эпидемия коронавируса оценили в ВОЗhttps://racurs.ua/n141922-skolko-prodlitsya-epidemiya-koronavirusa-ocenili-v-voz.htmlРакурс
Эпидемия коронавирусной болезни COVID-19 будет продолжаться еще долго.
Ситуация с этой болезнью в мире до сих пор является угрожающей. Об этом говорится в опубликованном сегодня, 1 августа, пресс-релизе Чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заседание которого состоялось 31 июля.
Поскольку пандемия коронавируса будет долговременной, в ВОЗ подчеркивают необходимость увеличения глобальных усилий, направленные на борьбу с этой болезнью.
Кроме того, странам мира рекомендуется применять пропорциональные меры относительно поездок, основываясь на оценке рисков, и регулярно просматривать эти меры.
Многие страны считали, что они преодолели худшее, но сейчас борются с новыми вспышками, — подчеркнул глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
По его словам, последствия эпидемии будут ощущаться в течение следующих десятилетий.
Следующую оценку ситуации с пандемией коронавируса Чрезвычайный комитет ВОЗ предоставит на заседании, которое состоится, как ожидается, спустя три месяца.
Напомним, в Берлине сегодня состоялся митинг против карантинных ограничений, введенных в связи с эпидемией COVID-19.