Кравчук озвучив перші кроки на переговорах по Донбасу. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n141925-kravchuk-ozvuchyv-pershi-kroky-na-peregovorah-po-donbasu-video.html

Ракурс

Конфлікт на Донбасі можуть допомогти вирішити вільна економічна зона на території Луганської та Донецької областей та створення фонду відновлення.

На переговорах по Донбасу необхідно підняти питання Будапештського меморандуму. Після підписання цього документу, Україна відмовилася від ядерної зброї — 175 ракет, на кожній із яких стояло по п’ять боєголовок. Кожна ракетна шахта у той час коштувала 1 млрд дол. Про це розповів глава української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук в ефірі телеканалу «Україна 24».

Цей крок України мав дуже велике значення для зменшення ядерних арсеналів і витрат на ядерні арсенали тих ядерних держав, які сьогодні існують, — пояснив він.

Перший президент нагадав, що під час його каденції була створена вільна економічна зона, куди увійшли Донецька, Луганська, Дніпропетровська області. Кравчук вважає, що такі зони треба створити у всіх областях і тоді питання особливого статусу Донбасу відпаде.

За словами Кравчука, Україна має право порушити питання про створення спеціального фонду для відновлення зруйнованого Донбасу.

Нагадаємо, 30 липня стало відомо, що перший президент України Леонід Кравчук погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. На цій посаді він замінив Леоніда Кучму, який представляв Україну в ТКГ з 2014 по 2018 рік.

Кравчук вже заявив, що війна на Донбасі може завершитися лише за допомогою компромісів з Росією. На його думку, варто запровадити вільну економічну зону на Донбасі. Екс-президент також вважає, що Донбас після отримання «особливого статусу» може перетвориться на окрему державу зі своїми політичними повноваженнями.