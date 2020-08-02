Двоє бійців ООС дістали поранення на Донбасі. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n141926-dvoie-biyciv-oos-distaly-poranennya-na-donbasi-boyovyky-vely-neprycilnyy-vogon.html

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Перемир’я на Донбасі не дотримуються сепаратисти, які підтримуються Російською Федерацією.

За вчорашню добу, 1 серпня, проросійські бойовики тричі відкривали неприцільний вогонь по позиціях військовослужбовців. Найманці порушували перемир’я біля Пісків. Про це 2 серпня повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Внаслідок агресії травмувалися двоє бійців Збройних сил України. Один із військовослужбовців підірвався на вибуховому пристрої й дістав осколкові поранення. Другий боєць травмував руку на одному з опорних пунктів. Поранених госпіталізували та надали належну медичну допомогу. На місці події працюють керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини травмувань з’ясовуються.

У неділю, 2 серпня, військові не зафіксували обстріли в районі операції Об'єднаних сил.

Нагадаємо, 30 липня окупанти, яких підтримує Російська Федерація, здійснили провокативний обстріл поблизу Новотошківського — використовували гранатомети та стрілецьку зброю. Ситуація залишалася під контролем української армії.