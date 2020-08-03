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Ракурс
Коронавирус в Украине. Фото: Слуга народа

Коронавирусом в Украине за сутки заразились почти 1 тыс. человек (ИНФОГРАФИКА)

3 авг 2020, 09:21
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Коронавирусом в Украине с начала эпидемии заразились 73 тыс. 158 человек. За последние сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 подхватили 990 человек.

Умерли за сутки 13 человек. Сейчас болеют 31 тыс. 544 пациента. Общее число жертв коронавируса составляет 1 тыс. 738 человек. Также с начала эпидемии было 126 тыс. 311 подозрений на COVID-19. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Коронавирус уже преодолели 39 тыс. 876 больных, за последние сутки выздоровели 333 лица.

Лидерами с распространением коронавируса за последние сутки стали:

  • Львовская область (138 новых больных);
  • Ивано-Франковская область (119 зараженных);
  • Киев (102 инфицированных).

За 2 августа новых случаев заражения не было в Донецкой, Полтавской, Херсонской и Луганской областях.

Коронавирус в Украине. Инфографика: СНБО


Коронавирус в Украине. Инфографика: СНБО

Напомним, в Украине пять суток подряд в стране фиксируется более тысячи инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19. За субботу, 1 августа, подхватили коронавирус 1 тыс. 112 граждан.

Источник: Ракурс


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