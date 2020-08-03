Коронавирус в Украине. Фото: Слуга народа

https://racurs.ua/n141951-koronavirusom-v-ukraine-za-sutki-zarazilis-pochti-1-tys-chelovek-infografika.html

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Коронавирусом в Украине с начала эпидемии заразились 73 тыс. 158 человек. За последние сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 подхватили 990 человек.

Умерли за сутки 13 человек. Сейчас болеют 31 тыс. 544 пациента. Общее число жертв коронавируса составляет 1 тыс. 738 человек. Также с начала эпидемии было 126 тыс. 311 подозрений на COVID-19. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Коронавирус уже преодолели 39 тыс. 876 больных, за последние сутки выздоровели 333 лица.

Лидерами с распространением коронавируса за последние сутки стали:

Львовская область (138 новых больных);

Ивано-Франковская область (119 зараженных);

Киев (102 инфицированных).

За 2 августа новых случаев заражения не было в Донецкой, Полтавской, Херсонской и Луганской областях.

Напомним, в Украине пять суток подряд в стране фиксируется более тысячи инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19. За субботу, 1 августа, подхватили коронавирус 1 тыс. 112 граждан.