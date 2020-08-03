Коронавирусом в Украине за сутки заразились почти 1 тыс. человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n141951-koronavirusom-v-ukraine-za-sutki-zarazilis-pochti-1-tys-chelovek-infografika.htmlРакурс
Коронавирусом в Украине с начала эпидемии заразились 73 тыс. 158 человек. За последние сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 подхватили 990 человек.
Умерли за сутки 13 человек. Сейчас болеют 31 тыс. 544 пациента. Общее число жертв коронавируса составляет 1 тыс. 738 человек. Также с начала эпидемии было 126 тыс. 311 подозрений на COVID-19. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.
Коронавирус уже преодолели 39 тыс. 876 больных, за последние сутки выздоровели 333 лица.
Лидерами с распространением коронавируса за последние сутки стали:
- Львовская область (138 новых больных);
- Ивано-Франковская область (119 зараженных);
- Киев (102 инфицированных).
За 2 августа новых случаев заражения не было в Донецкой, Полтавской, Херсонской и Луганской областях.
Напомним, в Украине пять суток подряд в стране фиксируется более тысячи инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19. За субботу, 1 августа, подхватили коронавирус 1 тыс. 112 граждан.