Авто сгорело на Крещатике, поджигатель задержан — новости Киева

https://racurs.ua/n141950-avto-sgorelo-na-kreschatike-podjigatel-zaderjan-foto-video.html

Ракурс

Автомобиль сгорел утром 3 августа в центре Киева. На место инцидента съехались все экстренные службы. Пожар оперативно удалось потушить пожарным.

Предварительно известно, что мужчина из Бориспольского района Киевской области облил из канистры транспортное средство и поджег его. Правоохранители задержали злоумышленника. Сейчас с ним общаются следователи. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Нацполиции столицы.

Горящий автомобиль на Крещатике заметили патрульные полицейские. На месте происшествия работали пожарные и следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции.

Поджигателя задержали. Им оказался 39-летний житель Бориспольского района. Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли канистры с легковоспламеняющимся веществом и автомобильные шины. Вещественные доказательства направили на экспертизу, — говорится в сообщении правоохранителей Киева.

По факту поджога авто начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК.

Напомним, в мае в Киеве посреди дороги полностью сгорел автомобиль.