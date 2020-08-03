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Ракурс
Авто сгорело на Крещатике, поджигатель задержан — новости Киева

Авто сгорело на Крещатике, поджигатель задержан (ФОТО, ВИДЕО)

3 авг 2020, 08:55
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Автомобиль сгорел утром 3 августа в центре Киева. На место инцидента съехались все экстренные службы. Пожар оперативно удалось потушить пожарным.

Предварительно известно, что мужчина из Бориспольского района Киевской области облил из канистры транспортное средство и поджег его. Правоохранители задержали злоумышленника. Сейчас с ним общаются следователи. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Нацполиции столицы.

Горящий автомобиль на Крещатике заметили патрульные полицейские. На месте происшествия работали пожарные и следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции.

Авто згоріло на Хрещатику

Авто згоріло на Хрещатику

Поджигателя задержали. Им оказался 39-летний житель Бориспольского района. Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли канистры с легковоспламеняющимся веществом и автомобильные шины. Вещественные доказательства направили на экспертизу, — говорится в сообщении правоохранителей Киева.


По факту поджога авто начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК.

Напомним, в мае в Киеве посреди дороги полностью сгорел автомобиль.

Источник: Ракурс


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