Авто згоріло на Хрещатику, поліція затримала палія — новини Києва

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Автомобіль згорів зранку 3 серпня у центрі Києва. На місце інциденту з’їхалися всі екстрені служби. Пожежу оперативно вдалося загасити вогнеборцям.

Попередньо відомо, що чоловік з Бориспільського району Київської області облив із каністри транспортний засіб та підпалив його. Правоохоронці затримали зловмисника. Зараз з ним спілкуються слідчі. Про це у понеділок повідомила прес-служба Нацполіції столиці.

Палаючий автомобіль на Хрещатику помітили патрульні поліцейські. На місці події працювали пожежники та слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції.

Палія затримали. Це — 39-річний мешканець Бориспільського району. Слідчі провели огляд місця події та вилучили каністри з легкозаймистою речовиною та автомобільні шини. Речові докази направили на експертизу, — йдеться у повідомленні правоохоронців Києва.

За фактом підпалу авто розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ.

Нагадаємо, у травні у середмісті Києва вщент згорів автомобіль.