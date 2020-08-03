Авто згоріло на Хрещатику, поліція затримала палія — новини Києва

Авто згоріло на Хрещатику, поліція схопила палія (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n141950-avto-zgorilo-na-hreschatyku-policiya-zatrymala-paliya-foto-video.htmlРакурс
Автомобіль згорів зранку 3 серпня у центрі Києва. На місце інциденту з’їхалися всі екстрені служби. Пожежу оперативно вдалося загасити вогнеборцям.
Попередньо відомо, що чоловік з Бориспільського району Київської області облив із каністри транспортний засіб та підпалив його. Правоохоронці затримали зловмисника. Зараз з ним спілкуються слідчі. Про це у понеділок повідомила прес-служба Нацполіції столиці.
Палаючий автомобіль на Хрещатику помітили патрульні поліцейські. На місці події працювали пожежники та слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції.
Палія затримали. Це — 39-річний мешканець Бориспільського району. Слідчі провели огляд місця події та вилучили каністри з легкозаймистою речовиною та автомобільні шини. Речові докази направили на експертизу, — йдеться у повідомленні правоохоронців Києва.
За фактом підпалу авто розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ.
Нагадаємо, у травні у середмісті Києва вщент згорів автомобіль.