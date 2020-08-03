Илон Маск и Трамп отреагировали на возвращение астронавтов NASA — новости США

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Ракурс

Илон Маск, американский изобретатель и основатель частной аэрокосмической компании SpaceX, следил за завершением пилотируемого полета космического челнока Crew Dragon из штаб-квартиры в городе Хоторн, штата Калифорния.

Маск поздравил астронавтов NASA с успешным возвращением на Землю. Об этом он написал вечером в воскресенье в соцсети Twitter.

Приветствую SpaceX и NASA с выполнением первого пилотируемого полета Dragon. США вернулись, — заявил миллиардер.

Ранее свои поздравления в Twitter обнародовал глава Белого дома Дональд Трамп, отметив, что впервые за 45 лет США осуществили приводнение космического корабля.

Замечательно, что астронавты NASA вернулись на Землю после очень успешной миссии длительностью два месяца. Спасибо вам всем! Астронавты совершили первое приводнение за 45 лет. Очень впечатляюще! — написал президент США.

Напомним, американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon «сел» в Мексиканском заливе после полета с Международной космической станции (МКС).

Капсула корабля с астронавтами Дугласом Харли и Робертом Бенкен после раскрытия всех парашютов приводнилась в 14.48 на юге штата Флорида. Автономный полет капсулы длился 19 часов после отстыковки от МКС.

30 мая SpaceX впервые запустила на орбиту пилотируемый космический челнок, который вывела на орбиту ракета-носитель Falcon 9. На следующий день астронавты ступили на борт МКС.