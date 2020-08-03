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Ракурс
Илон Маск и Трамп отреагировали на возвращение астронавтов NASA — новости США

Илон Маск и Трамп отреагировали на возвращение астронавтов NASA (ФОТО, ВИДЕО)

3 авг 2020, 08:30
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Илон Маск, американский изобретатель и основатель частной аэрокосмической компании SpaceX, следил за завершением пилотируемого полета космического челнока Crew Dragon из штаб-квартиры в городе Хоторн, штата Калифорния.

Маск поздравил астронавтов NASA с успешным возвращением на Землю. Об этом он написал вечером в воскресенье в соцсети Twitter.

Приветствую SpaceX и NASA с выполнением первого пилотируемого полета Dragon. США вернулись, — заявил миллиардер.

Ранее свои поздравления в Twitter обнародовал глава Белого дома Дональд Трамп, отметив, что впервые за 45 лет США осуществили приводнение космического корабля.

Повернення з МКС астронавтів NASA

Повернення з МКС астронавтів NASA

Повернення з МКС астронавтів NASA

Повернення з МКС астронавтів NASA

Замечательно, что астронавты NASA вернулись на Землю после очень успешной миссии длительностью два месяца. Спасибо вам всем! Астронавты совершили первое приводнение за 45 лет. Очень впечатляюще! — написал президент США.

Напомним, американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon «сел» в Мексиканском заливе после полета с Международной космической станции (МКС).


Капсула корабля с астронавтами Дугласом Харли и Робертом Бенкен после раскрытия всех парашютов приводнилась в 14.48 на юге штата Флорида. Автономный полет капсулы длился 19 часов после отстыковки от МКС.

30 мая SpaceX впервые запустила на орбиту пилотируемый космический челнок, который вывела на орбиту ракета-носитель Falcon 9. На следующий день астронавты ступили на борт МКС.

Источник: Ракурс


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