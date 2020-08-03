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Ракурс
Ілон Маск і Трамп відреагували на повернення з МКС астронавтів NASA — новини США

Ілон Маск і Трамп відреагували на повернення з МКС астронавтів NASA (ФОТО, ВІДЕО)

3 сер 2020, 08:30
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Ілон Маск, американський винахідник і засновник приватної аерокосмічної компанії SpaceX, стежив за завершенням пілотованого польоту космічного човника Crew Dragon зі штаб-квартири у місті Хоторн, штату Каліфорнія.

Маск привітав астронавтів NASA з успішним поверненням на Землю. Про це він написав ввечері у неділю в соцмережі Twitter.

Вітаю SpaceX і NASA з виконанням першого пілотованого польоту Dragon. США повернулися, — заявив мільярдер.

Раніше свої вітання у Twitter оприлюднив очільник Білого дому Дональд Трамп, зазначивши, що вперше за 45 років США здійснили приводнення космічного корабля.

Повернення з МКС астронавтів NASA

Повернення з МКС астронавтів NASA

Повернення з МКС астронавтів NASA

Повернення з МКС астронавтів NASA

Чудово, що астронавти NASA повернулися на Землю після дуже успішної місії тривалістю два місяці. Дякую вам всім! Астронавти здійснили перше приводнення за 45 років. Дуже вражаюче! — написав президент США.

Нагадаємо, американський пілотований космічний корабель Crew Dragon успішно здійснив приводнення в Мексиканській затоці після польоту до Міжнародної космічної станції (МКС).


Капсула корабля з астронавтами Дугласом Харлі і Робертом Бенкеном після розкриття всіх парашутів приводнилася о 14.48 на півдні штату Флорида. Автономний політ капсули тривав 19 год після відстикування від МКС.

30 травня SpaceX вперше запустила на орбіту пілотований космічний човник, який вивела на орбіту ракета-носій Falcon 9. Наступного дня астронавти ступили на борт МКС.

Джерело: Ракурс


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