Ілон Маск і Трамп відреагували на повернення з МКС астронавтів NASA — новини США

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Ілон Маск, американський винахідник і засновник приватної аерокосмічної компанії SpaceX, стежив за завершенням пілотованого польоту космічного човника Crew Dragon зі штаб-квартири у місті Хоторн, штату Каліфорнія.

Маск привітав астронавтів NASA з успішним поверненням на Землю. Про це він написав ввечері у неділю в соцмережі Twitter.

Вітаю SpaceX і NASA з виконанням першого пілотованого польоту Dragon. США повернулися, — заявив мільярдер.

Раніше свої вітання у Twitter оприлюднив очільник Білого дому Дональд Трамп, зазначивши, що вперше за 45 років США здійснили приводнення космічного корабля.

Чудово, що астронавти NASA повернулися на Землю після дуже успішної місії тривалістю два місяці. Дякую вам всім! Астронавти здійснили перше приводнення за 45 років. Дуже вражаюче! — написав президент США.

Нагадаємо, американський пілотований космічний корабель Crew Dragon успішно здійснив приводнення в Мексиканській затоці після польоту до Міжнародної космічної станції (МКС).

Капсула корабля з астронавтами Дугласом Харлі і Робертом Бенкеном після розкриття всіх парашутів приводнилася о 14.48 на півдні штату Флорида. Автономний політ капсули тривав 19 год після відстикування від МКС.

30 травня SpaceX вперше запустила на орбіту пілотований космічний човник, який вивела на орбіту ракета-носій Falcon 9. Наступного дня астронавти ступили на борт МКС.