Які продукти підвищують ризик розвитку раку. Фото: РФФІ

https://racurs.ua/ua/n141948-yaki-produkty-pidvyschuut-ryzyk-rozvytku-raku-doslidjennya-uchenyh.html

Ракурс

Рак є однією із найнебезпечніших смертельних хвороб. У світі поки що не вдалося знайти ефективних ліків від раку. Але вченим із Центру імунології і досліджень раку імені Лаутенберга Єврейського університету в Єрусалимі вдалося встановити, які продукти підвищують ризик розвитку раку у товстому кишечнику.

Учені вважають, що продукти, насичені антиоксидантами, можуть провокувати розвиток онкологічних захворювань, повідомляє прес-служба Єврейського університету.

До таких «небезпечних» продуктів належать чорний чай, горіхи та шоколад. Саме у цих продуктах спостерігається висока концентрація антиоксидантів.

Крім того, було встановлено, що в тонкому кишечнику виявляють лише 2% усіх злоякісних пухлин. Решту 98% пухлин виявляють у товстому кишечнику. Вчені вважають, що вся справа у бактеріях, яких у товстому кишечнику значно більше.

Якщо у товстий кишечник потрапляє велика кількість антиоксидантів, то кишкові мікроорганізми прискорюють розвиток раку товстої кишки, який починається із мутацій білка р53. Пошкоджений білок провокує розвиток раку більш активно в насиченому антиоксидантами середовищі. Цю гіпотезу вченим вдалося підтвердити під час дослідів над гризунами.

Як раніше писав «Ракурс», розроблений китайсько-американською компанією тест виявив рак у 91% осіб, у яких не було симптомів під час збору зразків крові, але через чотири роки їм діагностували рак шлунка, стравоходу, товстої кишки, легенів або печінки.